POL-S: Jugendliche angefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Eine 16 Jahre alte Jugendliche ist am Mittwochmorgen (14.11.2018) in der Hackstraße von einem Auto angefahren worden und hat dabei leichte Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten die junge Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die 16-jährige Schülerin überquerte gegen 07.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 110 den Zebrastreifen und wurde hierbei von dem silbernen Fiat Punto eines 38-Jährigen touchiert und umgestoßen. Der Fiat-Fahrer konnte zwar noch Abbremsen, einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Während der Unfallaufnahme war die Hackstraße kurzfristig voll gesperrt, es kam im morgendlichen Berufsverkehr zu Verkehrsbehinderungen. Zeugenhinweise zum genauen Unfallhergang erbitten die Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100.

