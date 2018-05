POL-S: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, bei dem in der Nacht zum Mittwoch (02.05.2018) im Veielbrunnenweg ein 41 Jahre alter Mann von einem Mercedes ML angefahren wurde. Der 41-Jährige befand sich gegen Mitternacht auf dem Rückweg vom Cannstatter Wasen und bog von der Daimlerstraße in den Veielbrunnenweg ab. Hierbei wurde er von dem schwarzen Mercedes ML angefahren, der die Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Der 41-Jährige verlor eigenen Angaben nach das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, war das Fahrzeug verschwunden. Anzeige erstattete der Mann am Mittwochmorgen, als er sich erneut zu Unfallstelle begab und zufällig eine Polizeistreife vorbeifuhr. Die Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer +4971189903600 entgegen.

