POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Einfamilienhaus; Streit in Flüchtlingsunterkunft; An Verletzungen verstorben

Gomadingen (RT): Von der Fahrbahn geschleudert

Zum Glück unverletzt geblieben ist die Fahrerin eines Renault Clio bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen auf der L230 ereignet hat. Die 19-Jährige war gegen 5.30 Uhr von Münsingen herkommend in Richtung Engstingen unterwegs, als sie im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve mit den rechten Fahrzeugrädern ins Bankett geriet. Beim Gegenlenken nach links kam der Clio zunächst ins Schleudern und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte das Auto gegen eine Leitplanke. Der Clio, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. An der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro. (sm)

Wolfschlugen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Schulstraße ist ein Unbekannter am Mittwochnachmittag eingebrochen. Der Einbrecher wuchtete zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr eine Tür auf und verschaffte sich so Zutritt in das Haus. Anschließend durchsuchte er sämtliche Zimmer nach Wertvollem. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ht)

Wernau (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Auffahrunfall geführt, der sich am Mittwochmorgen auf der B 313 in Höhe der Anschlussstelle Wernau ereignet hat. Ein 76-Jähriger war gegen 9.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Bundestraße in Fahrtrichtung Esslingen unterwegs. Zu spät erkannte er einen ordnungsgemäß auf der rechten Spur fahrenden Sattelzug eines 24-Jährigen und krachte diesem ins Heck. Verletzt wurde zum Glück niemand. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, waren auch ein Notarzt und der Rettungsdienst vorsorglich zur Unfallstelle ausgerückt. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf etwa 8.000 Euro. (ht)

Wendlingen (ES): Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Mittwochabend in einer Flüchtlingsunterkunft in der Heinrich-Otto-Straße ereignet hat. Gegen 20.45 Uhr waren zwei 21 und 22 Jahre alte Männer in Streit geraten, der in einem Gerangel mündete. Der Jüngere soll dabei auch mit einer Flasche nach seinem Kontrahenten geschlagen haben. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Rottenburg (TÜ): Von der Sonne geblendet

Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag auf der L 385 entstanden. Ein 40-Jähriger war kurz vor 16 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der Landstraße in Richtung Weiler unterwegs. Aufgrund der tiefstehenden Sonne erkannte er einen vor der roten Ampel an der Einmündung Gebhard-Müller-Straße stehenden Seat einer 50 Jahre alten Frau zu spät und fuhr auf. Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Balingen (ZAK): Auffahrunfall mit leicht verletztem Traktorfahrer

Ein Traktorfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Balingen leichte Verletzungen erlitten. Eine über 90 Jahre alte Pkw-Lenkerin befuhr kurz vor 17 Uhr die Längenfeldstraße. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit übersah die Seniorin den Traktor eines 59 Jahre alten Mannes und fuhr auf das landwirtschaftliche Fahrzeug auf. Dieses kam im Anschluss von der Fahrbahn ab und blieb in der Straßenböschung stehen. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, rückte die Feuerwehr an die Unfallstelle aus. (ms)

Hechingen-Sickingen (ZAK): Fußgänger nach Verkehrsunfall verstorben

(Nachtrag zur Pressemitteilung vom 15.11.2020 / 11.46 Uhr)

Der 60-jährige Fußgänger, der bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der K 7106 schwer verletzt worden war, ist am Mittwoch in einer Klinik seinen Verletzungen erlegen. Wie bereits berichtet, war der Mann gegen 16.40 Uhr zwischen Bodelshausen und Sickingen von einem Feldweg aus auf die Fahrbahn getreten und dort von einem Audi erfasst worden. (mr)

