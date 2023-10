Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg/Niederschopfheim - Flüchtig

Hohberg/Niederschopfheim (ots)

Kurz vor 6 Uhr war es am Donnerstagmorgen in Niederschopfheim "Alte Landstraße" zur Sprengung eines Geldautomaten gekommen. Ein lautes Knallgeräusch am frühen Morgen ist auf die Sprengung eines Geldausgabenautomaten in der Filiale eines Lebensmittelmarktes zurückzuführen. Die bislang unbekannten Tätern sind nach ersten Erkenntnissen mit einem dunklen hochmotorisierten Auto geflüchtet. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers laufen auf Hochtouren. Über die Höhe des verursachten Sachschadens und der Beute kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an die Ermittler der Kripo erbeten.

/ks/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell