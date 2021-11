Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Ettenheim (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher verschaffte sich in der Zeit zwischen Samstag 11:50 Uhr und 14:05 Uhr gewaltsam, durch zerschlagen einer Glasscheibe, Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Östliche Ringstraße". Im Innere des Hauses durchwühlte der Einbrecher sämtliche Zimmer. Ob oder was genau entwendet wurde, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 mit den Beamten des Polizeireviers Lahr in Verbindung zu setzen.

/jp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell