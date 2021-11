Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, Bermersbach - Schwerverletzter nach Arbeitsunfall

Gengenbach, Bermersbach (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagnachmittag in Bermersbach hat sich ein Mann schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann beim Fällen einer Tanne offenbar von einem sich lösenden Ast getroffen. Im Anschluss konnte er selbst aus dem Wald zu gelangen, von wo aus die Rettungskräfte alarmiert wurden. /ae

