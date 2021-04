Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Zeugen gesucht

Achern (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Eisenbahnstraße ermitteln die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch wegen Unfallflucht und sind auf der Suche nach Zeugen. Derzeitigem Sachstand zufolge kollidierte ein noch unbekannter Fahrer eines hellgrauen Autos gegen 9:45 Uhr mit dem Fahrradkorb eines jungen Radfahrers und brachte das Kind hierdurch zu Fall. Der Unbekannte fuhr anschließend davon, ohne sich um das leicht verletzte Kind zu kümmern. Am Unfallwagen mit mutmaßlich Kehler Zulassung soll an der Rückseite ein Blumendesign angebracht sein. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07841 70660 entgegengenommen.

/ya

