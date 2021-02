Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Psychischer Ausnahmezustand

Neuried (ots)

In einer Gemeinschaftsunterkunft im Rosenweg kam es am Samstagabend gegen 18 Uhr im Duschraum zu einem Brandgeschehen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein 19-Jähriger eine Jacke, mutmaßlich mittels zuvor gekauften Benzins, in Brand gesetzt haben. Aufgrund der Tatsache, dass der gesamte Raum gefliest war entstand kein Brandschaden, sondern lediglich ein Verrußungsschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Der junge Mann wurde nach Untersuchung durch einen Arzt aufgrund seines psychischen Gesundheitszustandes in eine Klinik zur Behandlung eingeliefert. /ag

