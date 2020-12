Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einbruch in einem Metallverarbeitungsgeschäft

RastattRastatt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist im Zeitraum zwischen Dienstagabend um 18:30 Uhr und Mittwoch um 7:00 Uhr in ein Metallverarbeitungsgeschäft in der Lochfeldstraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Täter mit Gewalt das Fenster aus der Verankerung gedrückt, um anschließend in den Fabrikationsraum zu steigen. Nach der Durchsuchung von diversen Behältern flüchtete der Unbekannte mit seiner Beute von zwei Laptops sowie ein wenig Bargeld durch das Fenster der Büroräumlichkeiten. Der Diebstahlschaden und Sachschaden beziffert sich jeweils auf 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer: 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

