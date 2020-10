Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Einbruch

Baden-Baden (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher machte sich in der Zeit zwischen Sonntag, 17.10 Uhr und Montag, 8 Uhr an einem Gebäude in der Rheinstraße in Oos zu schaffen. Der Täter versuchte die Eingangstür eines Büros aufzuhebeln, gelangte jedoch nicht ins Innere. Zwischen Freitag und Montag gelangte ein Unbekannter in die Büroräumlichkeiten eines Anwesens in der Gernsbacher Straße. Nach ersten Ermittlungen wurden mehrere Türen mittels einem Hebelwerkzeug aufgebrochen. Der Diebstahlschaden ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden vermuten einen Tatzusammenhang und haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

