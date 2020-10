Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittlungen laufen

Lahr (ots)

Nachdem ein Auto in der Nacht auf Donnerstag in der Schwarzwaldstraße komplett ausbrannte, haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ging der Wagen, bei dem es sich vermutlich um einen Ford gehandelt haben dürfte, am frühen Donnerstagmorgen zwischen 2 Uhr und 3 Uhr in Flammen auf. Die angerückten Wehrleute aus Lahr konnten ein völliges Ausbrennen nicht mehr verhindern. Ob das Fahrzeug möglicherweise in Brand gesetzt wurde und ob der Vorfall mit einem zurückliegenden Streit zwischen zwei Familien in Zusammenhang steht, wird derzeit geprüft.

