Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Arbeitsunfall

Kehl (ots)

Ein 56-jähriger Mann hat sich am Donnerstagvormittag auf dem Gelände einer Firma in der Weststraße so schwer verletzt, dass er durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste. Nach ersten Erkenntnissen hat sich der Arbeiter gegen 10.20 Uhr beim Anheben eines Drahtbündels die Hand eingeklemmt. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich nicht.

/ya

