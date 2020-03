Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Friseurgeschäft überfallen

Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Nach einem Raubüberfall am frühen Montagabend auf ein Friseurgeschäft in der Hildastraße haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Recherchen der Beamten des Polizeireviers Gaggenau, soll ein noch unbekannter, maskierter Mann gegen 17.50 Uhr den Laden betreten und von einer Angestellten unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe der Tageseinnahmen gefordert haben. Nachdem die Frau ihm einige Scheine ausgehändigt hat, soll er diese in einer mitgeführten, schwarzen Tasche verstaut und anschließend zu Fuß das Weite gesucht haben. Er flüchtete laut ersten Aussagen über die angrenzenden Gleise in Richtung August-Schneider-Straße.

Der Täter wird als etwa 185 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Er trug eine schwarze Motorradunterziehhaube. Darüber hinaus war er mit einer schwarzen Steppjacke, einer schwarzen Jogginghose und dunklen Schuhen bekleidet. Er soll deutsch, mit leicht slawischem Akzent gesprochen haben.

Die Beamten der Kripo nehmen unter der Telefonnummer 0781 21-2820 Zeugenhinweise entgegen.

