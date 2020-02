Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach, B33 - Kontrolle des Schwerverkehrs

Biberach (ots)

Der Verkehrsdienst Offenburg führte am Mittwoch von 8:30 bis 13:30 Uhr, auf der B33 in Höhe Biberach zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, eine Kontrolle des Schwerverkehrs durch. Unter anderem kam es zu mehreren Beanstandungen wegen Ladungssicherung und Überladung. In zwei Fällen konnten Verstöße wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen und in mehreren Fällen Verstöße gegen die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten festgestellt werden. In zwei Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell