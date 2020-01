Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - von Fahrbahn abgekommen

Kehl (ots)

Ein Sachschaden von ungefähr 8.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls der sich am Montag gegen 21 Uhr auf der L75 zwischen Sundheim und Marlen zugetragen hat. Ein 19-Jähriger war mit seinem Punto in Richtung Marlen fahrend aus bislang nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und zunächst gegen einen Baum geprallt. Anschließend fuhr er in den dortigen Bach und kam darin zum Stehen. Er konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Zur Bergung des Fiat benötigte man allerdings die Hilfe eines Abschleppfahrzeuges. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen übernommen.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell