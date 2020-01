Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, B 28

Willstätt (ots)

Ein Fahrzeugbrand hat am Dienstagmittag auf einem Parkplatz an der B 28 zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Nach bisherigen Feststellungen dürfte ein technischer Defekt für den Feuerausbruch an einem in Höhe Willstätt abgestellten VW verantwortlich gewesen sein. Die Löscharbeiten der Wehrleute waren gegen 14:10 Uhr beendet. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

