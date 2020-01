Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Topf vergessen

Haslach (ots)

Ein auf dem Herd vergessener Topf führte am Donnerstagabend zu einem Feuerwehr-, DRK- und Polizeieinsatz in der Buchenstraße. Anwohner alarmierten die Rettungskräfte gegen 22:40 Uhr und berichteten von einem Rauchmelder und einer leichten Rauchentwicklung. Ursächlich hierfür war ein auf dem Herd vergessener Topf. Die hinzugerufenen Wehrleute aus Haslach, Schnellingen, Bollenbach und Hausach beseitigten die Gefahr und sorgten für Luftzufuhr im Gebäude. Eine Anwohnerin, welche sich zunächst noch in den Räumlichkeiten befunden hatte, wurde durch die Rettungskräfte des DRK untersucht und blieb augenscheinlich unverletzt. Sachschaden entstand nicht. /hm

