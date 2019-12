Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Falsche Stromableserin

Gaggenau (ots)

Eine dubiose Unbekannte trat am Dienstagmittag in der Dornierstraße auf und täuschte dabei vor, eine Stromableserin der Stadtwerke zu sein. Gegen 14:15 Uhr klingelte die etwa 1,70 Meter große und etwa 35 bis 40 Jahre alte Frau an einem dortigen Anwesen und gab vor, von den örtlichen Stadtwerken zu kommen. Die in blauer Arbeitskleidung auftretende Frau untermauerte dies mit einem vermeintlichen Ausweis. Da offenbar ein erhöhter Stromverbrauch vorliegen würde, verlangte die Unbekannte eine Nachzahlung. Der Bewohnerin kam dies seltsam vor, worauf sie das einzig Richtige tat: sie verwies die Unbekannte des Hauses, bevor es zu einem finanziellen Schaden kam. Im Zweifelsfall sollten Bürger Polizei oder Stadtwerke kontaktieren, sollten unangemeldete Personen Eintritt verlangen. Von Barzahlungen sollte vor einer Rücksprache mit dem `echten´ Stromversorger unbedingt Abstand genommen werden.

