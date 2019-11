Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: 15:26 Uhr - Lahr

Lahr (ots)

Nun kam die vermeintliche Mitarbeiterin eines Energieversorgers in der Straße "In der Siedlung" mit einer geforderten Rechnung durch. Wir warnen: Lasst Euch nicht von dubiosen Bittstellern an der Haustür um den Finger wickeln! *ya

