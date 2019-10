Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal - Versuchter Einbruch

Zeugen gesucht

Bad Peterstal (ots)

Ein noch unbekannter Mann wurde am Mittwochabend in einem Seniorenzentrum in der Schwarzwaldstraße von einem Zeugen dabei ertappt, wie er sich mit einem Brecheisen an einer Bürotür zu schaffen machte. Auf sein kriminelles Treiben angesprochen, ergriff der ungebetene Besucher umgehend die Flucht. Offenbar wollte er in das Gebäude einbrechen, um sich so auf die Suche nach Wertgegenständen begeben zu können. Der Mann wird als etwa 170 Zentimeter groß und korpulent beschrieben. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 07841 70660 um Zeugenhinweise. /ya

