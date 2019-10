Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim, Ötigheim, Steinmauern - Mehrere Autoaufbrüche

Zeugen gesucht

Bietigheim, Ötigheim, Steinmauern (ots)

Mutmaßlich drei noch unbekannte Täter machten sich im Verlauf des vergangenen Wochenendes an insgesamt sechs geparkten Autos in Bietigheim, Ötigheim und Steinmauern zu schaffen. So gelangten die Langfinger in Bietigheim auf noch nicht abschließend geklärte Weise in das Fahrzeuginnere von drei in der Sofienstraße, in der Raiffeisenstraße und in der Industriestraße geparkten Wagen und durchsuchten hier sämtliche Staufächer nach Wertgegenständen. In Ötigheim öffnete möglicherweise dasselbe Trio zwei in der Rastatter Straße und in der Kronenstraße abgestellte Pkw und machte hier ebenso Beute. In Steinmauern geriet ein in der Gartenstraße geparktes Auto ins Visier der Diebe. An keinem der Fahrzeuge waren Aufbruchspuren zu erkennen, weshalb die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Bietigheim derzeit davon ausgehen, dass die Täter die Schließmechanismen auf elektronische Weise überwinden konnten. Sie verursachten einen Diebstahlschaden von mehreren Hundert Euro.

Bei dem Vorfall in Bietigheim wurden die mutmaßlichen Diebe während der Tatausführung am frühen Samstagmorgen von einem Zeugen überrascht und angesprochen. Sie ergriffen daraufhin von der Sofienstraße aus in Richtung Kreuzstraße die Flucht. Die drei jungen Männer wurden als 18 bis 27 Jahre alt und zwischen 170 und 180 Zentimeter groß beschrieben. Alle waren schlank und dunkel gekleidet.

Wer Hinweise über die Vorfälle und die drei noch unbekannten Männer geben kann, wird unter der Telefonnummer: 07245 912710 um Kontaktaufnahme gebeten. Die Polizei hat Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen eingeleitet.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell