Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Kontrolle verloren

Seelbach (ots)

Ein 22-jähriger Motorradfahrer zog sich am Donnerstagmorgen nach einem Sturz schwere Verletzungen zu. Der Zweirad-Lenker befuhr gegen 2 Uhr nachts die Oberdorfstraße in Richtung Michelbrunn, als er nach aktuellem Ermittlungsstand aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit zwei Felsbrocken, welche ein sich dort befindendes Grundstück abgrenzen. Nach der Erstversorgung des jungen Mannes vor Ort, wurde dieser in ein Krankenhaus in Lahr gebracht. An dem Unfallfahrzeug entstand ein Totalschaden. /gü

