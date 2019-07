Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Versuchter Betrug

Offenburg (ots)

Ein noch unbekanntes Trio begab sich am heutigen Donnerstagmittag in betrügerischer Absicht in eine Parfümerie in der Hauptstraße. Hier versuchten zwei Männer kurz vor 13 Uhr die Verkäuferin in ein Gespräch zu verwickeln und so abzulenken, während ihre weibliche Begleiterin vorgab, ein Parfum erwerben zu wollen. Im Zuge des Ablenkungsmanövers versuchte die Frau schließlich neben dem Duft auch Wechselgeld zu ergaunern. Den mutmaßlichen Betrügern gelang letztlich mit dem Parfum und 50 Euro Wechselgeld die Flucht. Die Frau soll etwa 50 Jahre alt gewesen sein und ein langes weißes Kleid sowie eine Schildmütze getragen haben. Die beiden etwa gleichaltrigen Männer trugen ein weißes Unterhemd und eine kurze Hose sowie ein blaues T-Shirt mit kurzer Hose. Allesamt wirkten ungepflegt. Hinweise nehmen die Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 entgegen.

/ya

