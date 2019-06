Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mit Fußgängerin kollidiert

Lahr (ots)

Eine 56 Jahre alte Ford-Fahrerin war am Dienstagmorgen auf der Schwarzwaldstraße unterwegs, als sie gegen 8.30 Uhr einen dortigen Fußgängerüberweg passieren wollte. Hierbei übersah sie eine 71 Jahre alte Fußgängerin, welche die Querungshilfe zeitgleich in Anspruch nahm. Sie kollidierte mit der Frau, welche anschließend mit diversen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

