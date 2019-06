Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Von der Fahrbahn abgekommen

Baden-Baden (ots)

Das Abkommen von der Fahrbahn führte am frühen Donnerstag dazu, dass sich ein 29-jähriger Motorradfahrer leichte Verletzungen zuzog. Der Endzwanziger war gegen 0:20 Uhr auf der B500 in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er im Kreisverkehr die Kontrolle über sein Zweirad verlor, von der Fahrbahn abkam und stürzte. Zur Behandlung seiner Blessuren wurde er in ein naheliegenden Krankenhaus gebracht. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell