Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Wer schlug wen?

Offenburg (ots)

Die Hintergründe einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in der Lise-Meitner-Straße am frühen Mittwochmorgen sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Gegen 1:30 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf eines Mannes, der dabei angab an der Anschrift von mehreren Personen geschlagen worden zu sein. Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen durch Beamte des Polizeireviers Offenburg ergaben jedoch den Verdacht, dass der Anrufer möglicherweise zuvor eine gleichaltrige Frau vor einem dortigen Anwesen geschlagen und beleidigt haben soll. Ein weiterer Anwohner sei demnach dazwischen gegangen, weshalb sich zwischen den beiden Männern und der Frau eine handfeste Auseinandersetzung entwickelte. Welcher der vorgetragenen Abläufe nun den Tatsachen entspricht und ob weitere Personen dabei beteiligt waren, sollen die Ermittlungen zu Tage bringen.

