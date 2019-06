Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Gescheiterter Einbruch bei Juwelier, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Noch Unbekannte scheiterten am frühen Mittwochmorgen in der Schwanenstraße, als sie versuchten durch Einschlagen eines Schaufensters ins Innere eines dortigen Juweliergeschäftes zu gelangen. Durch den Lärm der Tatausführung alarmierte gegen 3:50 Uhr eine Anwohnerin die Beamten des Polizeireviers Bühl. Diese konnten trotz sofortiger Anfahrt der Örtlichkeit mit mehreren Streifenbesatzungen nur noch ein Loch in der Scheibe feststellen. Von den Verdächtigen fehlte, außer zurückgelassener großer Pflastersteine, jede Spur. An der Scheibe ist ein erheblicher, jedoch noch nicht abzuschätzender Sachschaden entstanden. Auch eine dahinter, im inneren befindliche Vitrine wurde durch die Tat beschädigt. Das entstandene Loch reichte den Unbekannten aber nicht aus, an die Auslagen zu gelangen. Ob ein Zusammenhang zu dem Einbruch auf einen Acherner Juwelier in der vergangenen Woche besteht, ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am frühen Mittwochmorgen rund um die Schwanenstraße wahrgenommen haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07223 99097-0 an die ermittelnden Beamten.

/rs

