Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Flächenbrand

Baden-Baden (ots)

Was genau am Samstagmittag in einem Waldgebiet auf dem Fremersberg einen Flächenbrand ausgelöst hatte, ist noch nicht eindeutig geklärt. Fest steht bislang, dass mehrere Anrufer die damit einhergehende Rauchwolke kurz vor 15 Uhr den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei meldeten. Die Wehrleute aus Baden-Baden und Sinzheim löschten anschließend den Brand über eine Fläche von rund 4.000 Quadratkilometern ab. Im Zuge der Löscharbeiten war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Möglicherweise wurde das Feuer durch eine weggeworfene Zigarette entzündet. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. /ya

