POL-OG: Rheinmünster - Alkohol verhindert Ferienflug

Aktuell haben es die Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster immer wieder mit alkoholisierten Fluggästen zu tun, die meist als Sportlergruppen nach Saisonabschluss auf dem Weg in Richtung Süden sind. So wurde am Donnerstag zwei weiblichen Passagieren die Mitnahme in einem Flugzeug aus Sicherheitsgründen verweigert, als sie mit über zwei Promille und deutlichen Ausfallerscheinungen in Richtung Urlaub starten wollten. Verweigert ein Pilot erkennbar Betrunkenen den Mitflug, bleibt der Passagier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht nur auf den Kosten des Tickets sitzen, sondern dürfte wegen des selbstverschuldeten Strandens am Flughafen auch weitere Ausfälle zu verbuchen haben.

