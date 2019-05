Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Moos - "Deko-Falle" hat Einbrecher verraten

Bühl, Moos (ots)

Das Aufprallgeräusch einer auf den Boden gefallenen Holzfigur hat in der Nacht auf Freitag die nächtlichen Machenschaften eines Einbrechers verraten und ihn letztlich in die Flucht getrieben. Der Unbekannte hatte kurz nach 0.30 Uhr das Fenster eines Anwesens in der Weiherstraße aufgehebelt und war durch die geschaffene Öffnung in das Haus eingestiegen. Hierbei fiel das Dekorationsstück auf den Boden und veranlasste den Eindringling zu einer Kehrtwendung. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts.

