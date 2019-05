Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Fahrräder aus Kellerraum gestohlen

Gernsbach (ots)

Vermutlich nur kurz währte die Freude an den geklauten Fahrrädern von drei mutmaßlichen Dieben in Gernsbach. Die 14 und 18 Jahre alten jungen Männer hatten am Montag gegen 20.40 Uhr zwei Räder aus einem unverschlossenen Keller in der Beethovenstraße entwendet. Hierbei wurden sie allerdings von den Eigentümern beobachtet, die sofort über Notruf die Polizei verständigten. Im Bereich eines naheliegenden Parkplatzes konnten die jungen Männer mit den Fahrrädern durch Beamte des Polizeireviers Gaggenau festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Auf dem Parkplatz konnten die Beamten ein weiteres herrenloses Mountainbike sicherstellen. Ob es ebenfalls durch die Drei zuvor entwendet wurde konnte bisher nicht geklärt werden. Die Diebe erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. /ag

