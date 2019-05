Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Lahr (ots)

Schwer verletzt wurde ein Arbeiter am Dienstagmorgen bei einem Arbeitsunfall in der Theodor-Kaufmann-Straße. Der Mann war gegen 9:15 Uhr damit beschäftigt, den Werkstoff zwischen verschiedenen Walzen einzulegen, als sich dieser verklemmte. Beim Versuch das Problem zu lösen, geriet der Arbeiter mit der Hand in die Maschine und verletzte sich dadurch schwer.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell