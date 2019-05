Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Bäume beschädigt, gibt es Zeugen?

Unbekannte Vandalen haben im Zeitraum zwischen dem 1. Mai und 5. Mai an verschiedenen Stellen im Süden Offenburgs mehrere Bäume mit roher Gewalt beschädigt, sodass sie gefällt oder gar entfernt und ersetzt werden müssen. Der angerichtete Sachschaden geht nach bisherigen Schätzungen in die Tausende. Im Süden des Gifizgeländes, in der Nähe des Grillplatzes, wurden zwei kürzlich gepflanzte Rotahorn aus dem Boden gerissen, die Dreiböcke entfernt und womöglich zum Grillen verwendet. Ob ein Baum eventuell gerettet werden kann, wird sich zeigen. In der Sankt-Martin-Straße und "Am Krummer" wurden am 1. Mai zwei mittelgroße Bäume, eine Linde und ein Ahorn mit einem Messer oder einer Machete derart am Stamm verletzt, dass die Bäume nicht mehr zu retten sind. Am Mühlbach oberhalb einer dortigen Gaststätte wurden an zwei im letzten Jahr gepflanzten Erlen die Rinden beschädigt und Nägel eingeschlagen. Ob die Bäume die Schäden überstehen, bleibt abzuwarten. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Offenburg hoffen unter der Rufnummer: 0781 21-2200 auf Zeugenhinweise.

