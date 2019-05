Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Im BH verstaut

Kehl (ots)

Zwei mutmaßliche Diebinnen haben am Montagmittag in einem Kaufhaus in der Straße "Am Sundheimer Fort" nicht mit dem aufmerksamen Blick eines Ladendetektivs gerechnet. Die 19 und 22 Jahre alten Frauen fühlten sich in einem vermeintlich unbeobachteten Moment dazu berufen, mehrere Tabakwaren aus der Auslage zu nehmen und in ihrem Dekolleté zu verstecken. Anschließend passierten sie die Kasse, ohne die Waren zu bezahlen. Der Sicherheitsmann hatte das verdächtige Treiben jedoch beobachtet und die Frauen abgefangen. Sie rückten das Diebesgut anschließend selbstständig raus. Gegen sie wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

