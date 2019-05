Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Mutmaßliche Räuber gefasst

Hausach (ots)

Das Treffen zwischen einem Mitte Fünfzig Jahre alten Mann und zwei 16- und 18-Jährigen am Sonntagabend auf einem Parkplatz in der Straße "Schanze" nahm für alle drei Beteiligten ein unrühmliches Ende. Nach ersten Erkenntnissen sollen der Jugendliche und der Heranwachsende den Mann zunächst gewaltsam fixiert und ihn hierbei zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Mit ihrer so ergaunerten Beute suchten sie daraufhin fußläufig das Weite. Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung der Beamten des Polizeireviers Haslach konnten die mutmaßlichen Täter wenig später in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung aufgenommen.

