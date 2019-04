Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg - Tier befreit

Hohberg (ots)

Besorgte Spaziergänger haben am Montagmittag zwei frei laufende Schafe im hügeligen Gelände zwischen Niederschopfheim und Hofweier gemeldet, nach denen sich kurz vor 15 Uhr eine Streife des Polizeipostens Hohberg umsah. Angesichts der anzutreffenden Artenvielfalt von Hühnern, Ziegen bis hin zu gehaltenen Nandus zeigten sich die erfahrenen Postenbeamten zwar erstaunt, die angeblich ausgebüxten Schafe waren jedoch nicht aufzufinden. Hoch erfreut über die durch die Meldung verursachte Suchaktion dürfte jedoch ein anderer Vierbeiner gewesen sein. Denn den Beamten war nicht entgangen, dass sich ein junger Ziegenbock im Außenzaun seines Geheges verfangen hatte. Sein Haupt hatte sich im Maschendrahtzaun verhakt, den Weg zurück versperrte jedoch das Gehörn des Bocks. Nach Verständigung des Tierhalters konnte der Gefangene aus seiner misslichen Lage befreit werden. Die vom Ziegenhalter angebotene Einladung auf einen Umtrunk musste von den Beamten jedoch abgelehnt werden. So viel sei verraten: Ziegenmilch was als Umtrunk nicht im Gespräch gewesen.

/ha /ya

