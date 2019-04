Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Schlägerei

Kehl (ots)

Die genauen Hintergründe einer handfesten Auseinandersetzung am Mittwochabend in der Beethovenstraße sind noch nicht abschließend geklärt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es dort gegen 21.40 Uhr zu einem Streit zwischen einem Anwohner und einem 36-jährigen Hundehalter gekommen sein, da der Tierbesitzer seinen Vierbeiner nicht angeleint hatte. Der 36-Jährige hätte den Anwohner daraufhin mit Schlägen attackiert. Im weiteren Verlauf sollen dann nicht nur ein weiterer Anwohner, sondern auch ein zweiter Hundehalter hinzugekommen und sich ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt haben. Der mutmaßliche Angreifer konnte später durch die alarmierten Beamten des Polizeireviers Kehl einer Kontrolle unterzogen werden. Der zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisierte Mann sieht nun einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung entgegen.

