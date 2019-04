Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Aufgefahren

Gutach (ots)

Nach einem Auffahrunfall am Mittwochabend in der Hornberger Straße war ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro zu beklagen. Der 46 Jahre alte Fahrer eines Hyundai krachte kurz vor 21 Uhr in den Opel einer 47-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

