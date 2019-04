Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Achern (ots)

Nach einem Unfall am Montagmittag an der Einmündung der Sachsbacher Straße in die Goethestraße sind ein Leichtverletzter und etwa 5.000 Euro Sachschaden zu beklagen. Eine 35 Jahre alte VW-Fahrerin erkannte dort kurz vor 14 Uhr zu spät, dass ein vorausfahrender VW-Lenker nach links abbiegen wollte und hierzu aufgrund Gegenverkehrs abbremsen musste. Eine medizinische Versorgung des durch die Kollision leicht verletzten 57-Jährigen war nicht notwendig. Beide Autos mussten an den Abschlepphaken.

