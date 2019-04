Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottenhöfen - Brand eines Geräteunterstandes

Offenburg (ots)

Am Montagabend, gegen 21.20 Uhr, geriet auf Gemarkung Ottenhöfen, im Bereich "Blöchereck/Gottschläg", aus noch unbekannter Ursache ein Pkw in Brand. Das Fahrzeug war zusammen mit landwirtschaftlichen Geräten in einem Unterstand abgestellt. Der Pkw sowie zwei Traktoren wurden bei dem Brand stark beschädigt. Auch eine Fassade des daneben stehenden Wohnhauses wurde durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Eine Bewohnerin des Anwesens musste mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf circa 50000 Euro belaufen. Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange. /Ar.

