Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Gestreift und aus dem Staub gemacht, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Ein Sachschaden von rund 5.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am vergangenen Wochenende. Der Besitzer eines Opel hatte seinen Wagen im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in der Schulstraße abgestellt, als er bei seiner Rückkehr einen erheblichen Schaden an der Seite seines Fahrzeugs feststellen musste. Nun sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach Zeugen. Personen, die Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben können, werden gebeteten, sich unter der Nummer 07225 9887-0, bei der Polizei zu melden. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell