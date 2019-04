Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Schwerverletzt in Klinik geflogen

Kappelrodeck (ots)

Nachdem eine Frau mittleren Alters sich selbst schwere Brandverletzungen zugefügt hatte, wurde sie am Sonntagabend mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Frau gegen 20 Uhr ihre am Körper getragenen Kleidungsstücke angezündet. Die Flammen konnten aber noch in ihrem Wohnhaus von einem Angehörigen mit einer Decke erstickt werden. Nahezu unbekleidet und schreiend rannte sie anschließend auf die Straße, wo ihr Anwohner zu Hilfe kamen und den Rettungsdienst alarmierten. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

/ks

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell