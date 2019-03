Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Drei Leichtverletzte bei Schlägerei

Rastatt (ots)

Vermutlich infolge eines vorangegangenen Streits kam es am Freitagabend in der Bahnhofstraße zu einer Schlägerei bei der rund 15 Personen teilnahmen. Eine Gruppe vermutlich junger Türken suchte eine Unterkunft in der Bahnhofstraße auf, wo sich eine Gruppe junger Afghanen aufhielt. Mit Fäusten und Schlagstöcken gingen die Personen aufeinander los. Beim Eintreffen der Polizei war die Auseinandersetzung bereits beendet. Es konnten lediglich noch vier Afghanen angetroffen werden, die an einer Anzeigenaufnahme allerdings kein großes Interesse hatten. Bei drei Afghanen wurden leichtre Verletzungen festgestellt. Die Polizei Rastatt hat die Ermittlungen aufgenommen. /Br

