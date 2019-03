Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr/Mieterheim - Fahrzeugbrand

Lahr (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, wurde über Polizeinotruf der Brand eines Pkw auf einem Parkplatz des ehemaligen Landesgartenschaugeländes in Lahr/Mietersheim, im Bereich der Breisgaustraße, gemeldet. Trotz sofortigem Einsatz der Feuerwehr konnte ein Ausbrennen des betroffenen weißen Pkw, Opels nicht verhindert werden. Durch den Fahrzeugbrand wurden zudem zwei neben dem Opel abgestellte Pkw beschädigt. Nach ersten Schätzungen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0781 212820 zu melden.

