Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Ladendieb festgenommen

Achern (ots)

Ein Ladendiebstahl am Mittwochnachmittag endete für den 17-jährigen Tatverdächtigen in der Zelle des Polizeireviers. Der Jugendliche steckte gegen 16.30 Uhr in einem Drogeriegeschäft in der Hauptstraße Parfüm im Wert von rund 1.400 Euro ein. Beim Versuch das Geschäft unbemerkt zu verlassen, wurde der junge Mann von zwei Angestellten auf die nicht bezahlte Ware angesprochen. Daraufhin versuchte der 17-Jährige zu fliehen, konnte aber durch die Angestellten sowie einigen Passanten aufgehalten und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Durch seine Gegenwehr verletzte er dabei auch eine Frau. Die eintreffenden Beamten nahmen den wehrhaften jungen Mann vorläufig fest. Den Jugendlichen erwarten nun Strafanzeigen wegen Diebstahls, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. /ms

