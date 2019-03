Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Folgenreiche Vorfahrtsverletzung

Rastatt (ots)

Zwei verletzte Autofahrer und ein Sachschaden von über 40.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalles am Dienstagabend an der Kreuzung der Lützowerstraße und Friedrich-Ebert-Straße. Der 20 Jahre alte Fahrer eines Audi A7 war gegen 22:25 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Lützowerstraße unterwegs und wollte diese überqueren. Dabei missachtete er aber die Vorfahrt eines zu diesem Zeitpunkt dort querenden und die Lützowerstraße in Richtung Niederbühl fahrenden Renault-Fahrers. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzten sich sowohl der 20-jährige Unfallverursacher, wie auch der 53 Jahre alte Renault-Fahrer in seinem Twingo leicht. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in das Rastatter Klinikum gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An beiden dürfte Totalschaden entstanden sein.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell