POL-OG: Offenburg - Durstiger Gast

Wegen Körperverletzung und Beleidigung muss sich seit dem späten Dienstagabend ein 41-Jähriger verantworten, nachdem er gegen 23:30 Uhr vergebens Einlass in eine geschlossene Gaststätte suchte. In den Gasträumen in der Hauptstraße waren zu diesem Zeitpunkt der Wirt und seine Vermieterin in einem Gespräch, als der mit rund 2,3 Promille alkoholisierte Mann Einlass und offenbar weitere Getränke suchte. Obwohl man ihm klar machte, dass geschlossen war, schlug der Verdächtige mit einer mitgebrachten Flasche gegen die Glastür. Als der Wirt und die Frau vor die Tür traten, um den Mann der Örtlichkeit zu verweisen, stieß der 41-Jährige den Gastwirt zu Boden und verletzte ihn dabei. Die Frau beleidigte er indes mehrfach. Weil der Nachtschwärmer nicht von seinem Begehren abzubringen war und weiterhin gegen die Tür schlug, wurde schließlich die Polizei gerufen. Die Beamten der Offenburger Wache verbrachten den Tatverdächtigen zunächst zu ihrer Dienststelle, von wo aus er nach den polizeilichen Maßnahmen und einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung dann nach Hause geschickt wurde.

