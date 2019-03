Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zu viel ´intus´

Rastatt (ots)

Die unsichere Fahrweise eines 39-jährigen Audi-Fahrers und die Tatsache, dass er am frühen Dienstagmorgen eine rote Ampel in der Karlstraße passierte, haben für diesen nun unangenehme Konsequenzen. Wie die Beamten des Polizeireviers Rastatt gegen 2.20 Uhr feststellten, saß der Enddreißiger mit deutlich über einem Promille Alkohol am Steuer seines Wagens. Die nächtliche Ausfahrt war beendet und der Führerschein somit weg.

