POL-OG: Offenburg - Einige Verstöße

Offenburg (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Offenburg in der Nacht auf Dienstag zieht für einen 21 Jahre alten Twingo-Fahrer nun gleich mehrere Unannehmlichkeiten nach sich. Wie die findigen Ermittler gegen 1 Uhr in der Schutterwälder Straße feststellen mussten, dürfte der junge Mann nicht nur unter dem Einfluss von Drogen am Steuer seines Wagens gesessen haben. Im Zuge einer genaueren Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass er nicht im Besitz eines entsprechenden Führerscheins war. Des Weiteren waren an dem Renault falsche Kennzeichen angebracht, weshalb er nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Der Mann sieht nun diversen Strafanzeigen entgegen.

