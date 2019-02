Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einbruch in Gaststätte

Rastatt (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte am Donnerstagmorgen gegen 3.05 Uhr durch das Fester einer Toilette in eine Gaststätte in der Lyzeumstraße. Der Täter hebelte im Inneren des Gebäudes eine Sicherheitstür auf und gelangte so vermutlich in den Thekenbereich. Ein Diebstahlschaden entstand, möglicherweise weil der Unbekannten gestört wurde, nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt konnten Spuren, sowie das Einbruchwerkzeug am Tatort sichern und haben weitere Ermittlungen aufgenommen. Es liegen Erkenntnisse vor, dass der Verdächtige eine helle Kapuzenjacke mit schwarzen Streifen an den Seiten, helle Schuhe und eine Mütze auf dem Kopf getragen hat. Außerdem wurden im Umkreis des Tatortes schwarze Handschuhe aufgefunden. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer: 07222 761-0. /ph

